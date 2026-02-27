経済産業省などで構成される「ごひいき!三陸常磐キャンペーン」実行委員会は2月24日、「三陸常磐食べようフェア2026」コラボ商品のプレス向け発表会を開催した。「三陸常磐食べようフェア2026」コラボ商品プレス向け発表会○7社によるコラボレーションが実現三陸常磐とは、三陸(岩手県、宮城県にまたがる三陸海岸と、その内陸部である北上山地)と常磐(福島県と茨城県)のこと。三陸沖・常磐沖は暖流の黒潮と寒流の親潮が合流する「