【モデルプレス＝2026/02/27】女優の島崎遥香が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅に飾った雛人形を公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳元AKB「初めて見るデザイン」ガラス細工のお雛様などコレクション披露◆島崎遥香、母から贈られた「雛人形コレクション」公開島崎は「雛人形、飾るの忘れてた！！」とつづり、木目調の棚の上に並べられた複数の雛人形の写真を投稿。「母がプレゼントしてくれた雛人形コレク