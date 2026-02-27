ファミリーレストラン･ココスは、3月3日から「2026春のランチメニュー」を開始する。天保山マーケットプレース店、空港店舗を除く503店舗で販売予定。平日限定･税込759円〜で提供しているココスのランチメニューに、桜海老や菜の花を使ったアーリオ･オーリオパスタや、ガーリックが香るトマトソースのチキンステーキが登場する。また、前菜の「真いわしのマリネ」「サーモンのカルパッチョ」、デザートの「マンゴーの杏仁豆腐」が