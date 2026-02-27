丸美屋食品工業は、「サンエックスユニバース」および「んぽちゃむ」とのコラボ商品を、3月12日〜4月30日の期間限定で発売する。各キャラクターで、ふりかけとカレーのコラボ商品を展開し、計4品を販売。また、キャラクターを描いた期間限定の「キラキラシール」1枚を、コラボ商品にランダムで封入する。「サンエックスユニバース」と「んぽちゃむ」それぞれ全10種のシールデザインを用意した(ふりかけ･カレー共通)。「サンエック