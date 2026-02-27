２２日、花江峡谷大橋付近のサービスエリアから橋を眺める観光客。（貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽2月27日】中国の春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、貴州省を走る六安高速道路（六枝特区−安竜県）にある花江峡谷大橋は、「世界一高い橋」という工学的魅力を背景に、多くの観光客が訪れる人気スポットとなった。統計によると連休期間中、同大橋の近くにある雲渡サービスエリアには延べ30万人を超える観光客が訪れ、