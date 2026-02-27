【ニューヨーク共同】トランプ米大統領（共和党）は26日、ニューヨーク市のマムダニ市長（民主党）とホワイトハウスで会談した。マムダニ氏は会談後「ニューヨーク市の住宅建設の推進を楽しみにしている」と表明した。昨年11月の市長選で家賃の値上げ凍結を公約に掲げたが、財源不足に直面しており、トランプ氏に協力を求めたとみられる。マムダニ氏はX（旧ツイッター）に、トランプ氏が執務室で二つの紙面を手に笑顔を見せる