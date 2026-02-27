サッカーW杯北中米3カ国大会の期間中、日本代表の拠点となる米テネシー州ナッシュビルの練習施設（ナッシュビルSC提供）日本サッカー協会は27日、6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表がメキシコのモンテレイで事前合宿を行い、大会期間中は米テネシー州ナッシュビルを拠点とすると発表した。日本は5月31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で壮行試合（対戦相手未定）を実施。その後にモンテレイ