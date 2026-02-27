アメリカとイランによる3回目の核協議が26日、行われました。合意には至らず、イラン側は次回の協議が1週間内に行われるとの見通しを示しました。アメリカとイランによる核問題をめぐる高官協議は26日、オマーンの外相の仲介でアメリカのウィトコフ特使やイランのアラグチ外相らが出席して行われました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカがイランに対し3つの核施設を解体することや保有する全ての濃縮ウランを引き渡