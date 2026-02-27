TWICEの公式X（旧Twitter）は2月25日に投稿を更新。メンバーのモモさんとジヒョさんが外で踊る姿を公開しました。【動画】モモ＆ジヒョの過激ダンス？「そりゃ寒いよな」「BODY Gooo」とつづり、1本の動画を公開した同アカウント。モモさんとジヒョさんが積雪のある屋外で踊る姿です。2人とも暖かそうなアウターは着ていますが、インナーからは肌が丸見え。特にモモさんのインナーは露出面積が多く、過激であることがうかがえます