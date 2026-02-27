Photo: Nicoleta Ionescu/ Shutterstock.com これだけAIだらけなのに！？Meta、Amazon、Google、OpenAIといった大手テック企業は昨年、AIへ数十億ドルを投資。そして今年はより強化されたモデルを訓練・運用するための新たなデータセンター建設のため、さらに約7000億ドル（約108兆5000億円）が投資されると見込まれています。巨額のAI投資これだけの投資額を見ると、大規模投資がアメリカ経