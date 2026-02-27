「ダイソー」でおなじみの大創産業が展開する300円ショップ「THREEPPY」は、3月2日（月）から、着せ替え人形「リカちゃん」と初コラボレーションしたアイテムを、全国の店舗で順次発売する。【写真】旅行にぴったり！心ときめく「ポーチ」などコレクション一覧■フランスにルーツを持つ「リカちゃん」今回発売される「リカちゃん」シリーズは、フランスの街並みやエスプリを感じさせる小粋なデザインをベースに、上品で華や