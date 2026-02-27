県内のインフルエンザの1定点医療機関あたりの患者数は、先週より減少しました。しかし依然として警報レベルとなっていて、患者の9割がB型の感染者となっているのが特徴です。 県衛生研究所によりますと、今月16日から22日までの1週間で、県内39の定点医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は1085人でした。 1定点医療機関あたりの患者数は27．82人と前の週より3．56人減少していますが、2週連続で警報レベルとなって