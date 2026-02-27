福岡県警筑紫野署は27日、筑紫野市上古賀1丁目11番付近の道路上で26日午後3時半ごろ、複数人で通行中の小学生男児が対向から来た車に乗った見知らぬ男から「お菓子あげるからこっち来て」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代くらいの中肉。短髪で灰色の汚れた作業着を着ており、灰色の軽トラックに乗っていたという。