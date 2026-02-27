高市総理は27日、衆議院・予算委員会に出席し、旧姓の通称使用の法制化をめぐり、「法案を通常国会に提出し、成立を目指す」と明言しました。これは、自民党と日本維新の会の連立合意書にも明記されたもので、高市総理は「与党とも緊密に連携して必要な検討を進める」としています。また、高市総理は公的な証明書に旧姓のみを単独で記載できる「旧姓の単記」の基盤整備の検討を進めるよう指示したと話した上で、「旧氏の単記も可能