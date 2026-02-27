日本サッカー協会は２７日、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会の事前キャンプ地がメキシコのモンテレイ、ベースキャンプ地がアメリカのナッシュビルに決まったと発表した。活動スケジュールは今後、決定次第発表される。モンテレイの施設は「ＴｉｇｒｅｓＴｒａｉｎｉｎｇＣｅｎｔｅｒ」。チームホテルより車で約３０分の位置にある。メキシコのサッカーリーグ「リーガＭＸ」加盟の・ＵＡＮＬティグレスが使用する練習場