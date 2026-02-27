木村拓哉（53）が、26日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。レギュラー出演者にある要求をした。今回は3週連続の「木村拓哉SP」の第2弾。スタジオでのトークで、ファッションについて「ちょっと高額な物だったり、あの人からいただいた、とか、人によっては額に入れて飾るようなスポーツ選手のサイン入りのユニホームも、着たい派です」と話した。指原莉乃（33）が「自分がプレゼントした物も、『これ木