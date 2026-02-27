寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が2月27日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、社会保障国民会議について意見を交わした。 寺島アナ「超党派の「社会保障国民会議」は、きのう初会合を開きました。給付付き税額控除や食料品の消費税率ゼロを含めた社会保障と税の一体改革