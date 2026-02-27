元フィギュア選手の高橋成美さんと、フィギュアスケート元世界女王で２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪に出場した安藤美姫さんが２６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートペアの三浦璃来、木原龍一組が２５日に都内の日本記者クラブで会見を行ったことを報じた。木原の元パートナーで２０１４年ソチ