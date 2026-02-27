◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）今年で節目の１００回目を迎えた中山記念の枠順が２月２７日、確定した。２４年のオークス、秋華賞を制して、３戦ぶりにルメール騎手とコンビ復活となるチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、４枠６番に決定した。２５年の毎日王冠など重賞４勝を挙げる実績馬で、前走のマイルＣＳ１２着から巻き返しを狙うレーベンス