目のためには「ビタミンＣ」が欠かせない 「ビタミンＣ」は健康や美容に欠かせないものですが、目をよくするためにも大切な栄養素です。その理由の１つは、ビタミンＣが持つ抗酸化力。私たちの目は常に外界から光の刺激を受けています。なかでも、紫外線やブルーライトといった強力な光は、目に有害な活性酸素を発生させてダメージを与えることに。その活性酸素を中和し、無害化してくれるのがビタミンＣなのです。