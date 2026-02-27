XGIMI「TITAN」 XGIMIは、ブランド初の“プロフェッショナル仕様”を盛り込んだ4Kレーザープロジェクタ「TITAN」を、2月27日に発売した。価格は698,000円。発売を記念し、期間限定の特別価格598,000円で販売するキャンペーンも実施する。 TITAN(タイタン)は、「ホームシアター愛好家や家庭で映画館さながらの映像体験を求めるユーザーに向けて設計された」という、同社プロジェ