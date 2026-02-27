フィギュアスケート中井亜美選手が4年後の目標を語りました。ショートプログラムでは初出場とは感じさせない圧巻の演技でトリプルアクセルなど大技も着氷させ1位についた中井選手。その時の気持ちを「1位だ、うれしいっていうのは60％くらい。40％くらいはどうしようっておもいました」とこの後に控えるフリースケーティングで最終滑走となるプレッシャーも感じていたと言います。「ショートはすごくいい出来で自分自身満足してい