毎週大きな話題を呼んでいるＴＢＳ系金曜ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」（後１０・００）。２７日に放送される第７話では、物語が大きく動く衝撃の展開が待ち受ける。 中村倫也演じる吾妻潤のプロデュースの下、さまざまな困難を乗り越え成長を続けるボーイズグループ「ＮＡＺＥ」。第７話では、ライバルグループ「ＴＯＲＩＮＮＥＲ」のプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）が突如、ＮＡＺＥの再編成に乗り出す。「