午前１０時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は１２０７、値下がり銘柄数は３３１、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、サービス、水産・農林、建設など。値下がりで目立つのは非鉄金属、精密機器、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS