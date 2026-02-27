２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８９銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。 ２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円１３銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米経済指標で労働市場の底堅さが示されたことなどから一時１５６円４３銭まで上伸したものの、米長期金利の低下が