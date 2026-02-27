中村超硬が３連騰している。２６日の取引終了後に、化学繊維用紡糸ノズルの製造販売を行う１００％子会社日本ノズルの全株式を３月３１日付で売却すると発表。それに伴い、２６年３月期に関係会社株式売却益を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。 財務体質を健全化するとともに、新規事業であるマテリアルサイエンス事業への投資を行うほか、既存事業である特殊精密機器事業や、パワー半導体向け