フジ・メディア・ホールディングスは続伸。２６日取引終了後、株主優待制度の拡充を発表した。３月末を基準日とする「１００株以上（継続保有期間の条件なし）」の優待区分の内容について、従来の株主優待冊子、特製ＱＵＯカード（１０００円分）に加え、新たに動画配信サービス「ＦＯＤ」３カ月無料視聴、フジテレビ番組観覧（抽選）を盛り込む。これが好感されているようだ。 なお、３月末を基準日とす