テクミラホールディングスが急伸している。同社は２７日、円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」の発行・償還を行うＪＰＹＣ（東京都千代田区）に対し出資したと発表。これが株価の刺激材料となった。２０２３年に設立したコーポレートベンチャーキャピタルを通じて出資した。テクミラはグループ会社のネオスにおいてプリペイド決済機能を実装したアプリを提供するサービスを展開する。