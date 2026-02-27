『JJ』（光文社）創刊50周年を記念して、「ANNA SUI（アナ スイ）」とのコラボが実現した「JJ 50×ANNA SUI POP-UP STORE」のコラボアイテムがアナ スイ ジャパン公式ウェブストアとHIAN STOREで発売されている。 【画像】「JJ 50×ANNA SUI」コラボ商品一覧 「JJ 50×ANNA SUI POP-UP STORE」は2026年2月18日（水）～2月23日（月）までの期間でSHIBUYA109渋谷店 地下1階 DISP!!!にて開催された。『JJ』創刊50周年を記