タスキホールディングスが大幅高で３日続伸し上場来高値を更新している。２６日の取引終了後、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったと発表したことが好感されている。なお、現時点で承認日は未定であり、承認が受けられない可能性もある。 出所：MINKABU PRESS