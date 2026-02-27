マクセルが３日ぶりに反発している。２６日の取引終了後に、高周波帯域用ＥＭＣ（電磁両立性）対策部材として開発を進めてきた磁気ノイズ抑制フィルム「Ｍタイプ」の機能性評価向けサンプル出荷を４月に開始すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 同製品は近年、電子機器や接続ケーブルから発するノイズが機器の正常動作や無線通信に影響を与える事例が増えており、特にメガヘルツ帯からギガヘル