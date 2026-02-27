「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、旭ダイヤモンド工業が「売り予想数上昇」で４位となっている。 ２７日の東京市場で、旭ダイヤは反発し昨年来高値を更新。対米投融資の第１弾プロジェクトのひとつである人工ダイヤモンドの関連銘柄として引き続き関心が高いもよう。ただ、急ピッチな株価上昇に対する警戒感もあり、これが売り予想数上昇につながっているようだ。