UEFAヨーロッパリーグ(欧州EL)決勝トーナメント第2戦が26日、各地で行われた。MF伊東純也が所属するゲンクはディナモ・ザグレブをホームに迎えた。敵地での第1戦で3-1の勝利を収めていたゲンクだが、前後半の90分間を1-3で終えてディナモ・ザグレブに延長戦に持ち込まれてしまう。しかし、延長前半10分に伊東のシュートが相手のオウンゴールを誘って勝ち越し。その後、1点を加点して2試合合計6-4として決勝トーナメント進出を