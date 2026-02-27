県内最新のレギュラーガソリンの店頭小売価格は、1リットルあたり166円10銭で前の週より10銭値下がりしました。来週は、イラン情勢の影響で値上がりする見込みです。 資源エネルギー庁によりますと、今月24日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり166円10銭でした。前の週より10銭値下がりしていますが、全国で最も高くなっています。 ハイオクは、10銭下がり177円10銭、軽油は、10