いくら代表チームを任された時間が短かったとしても、これは違うのではないか。男子バスケ日本代表が中国に逆転で敗れた同日、韓国も新監督体制で黒星を喫した。【写真】韓国の美人バスケチア、短すぎる“ぴたぴたワンピース姿”ニコライ・マズルス監督が率いる男子バスケ韓国代表は2月26日、台湾・新北市で行われたFIBAバスケットボールワールドカップ・アジア地区予選ウィンドウ2で台湾に65-77で敗れた。2勝1敗となった韓国は沖