【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSが、ミニアルバム『ONE』（3月18日リリース）よりリード曲「Through The RAIN」を2月27日に配信リリース、さらにMVが公開された。 ■《傘ならいらねえ》というフレーズで、守りに入らず雨ごと受け止めて前へ出る覚悟を表現 「Through The RAIN」は、前進し続けるアンセムソング。迷い・痛み・不安を“雨”になぞらえながら、約束の場所