【その他の画像・動画等を元記事で観る】 純烈の後上翔太と元AKB48の横山由依夫妻が、3月1日放送の『新婚さんいらっしゃい！』に登場する。 2024年12月に結婚を発表し世間を驚かせた、誰もが知るビッグカップルの後上と横山。出会いから結婚に至るまでの知られざる舞台裏が赤裸々に語られる。 ■横山由依夫は純烈を“おじさんグループ”と思っていた!? ふたりの運命の出会いは2023年の明治座公演だった。当初は「素敵な