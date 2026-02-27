この記事をまとめると ■自動車メーカーの共同開発の意義と事例を解説 ■開発リソース共有とコスト分散を実現しメガサプライヤーも重要な存在に ■SDV・自動運転時代にスケールメリットを生むため業界の標準となるだろう 激動の自動車業界を生き抜くための一手 「これからは自動車メーカーが単独で生き残るのは難しい」と指摘されるようになって久しい。欧米の複数ブランドがひとつにまとまったステランティスは、そうした規模を求