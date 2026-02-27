少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏の事件をめぐり、ヒラリー・クリントン元国務長官が26日、議会の委員会で証言し、「エプスタイン氏とは一度も会ったことがない」と強調しました。クリントン元大統領の妻で元国務長官のヒラリー・クリントン氏は26日、エプスタイン氏の事件をめぐり議会下院の非公開の委員会で証言しました。証言後、ヒラリー氏は会見し、「エプスタイン氏とは一度も会ったことがない」と強調しま