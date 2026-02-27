俳優の木村拓哉が、26日放送のフジテレビ系バラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（公開中）でのアドリブ演技を明かした。【集合ショット】わきあいあい！舞台上でも笑顔あふれる木村拓哉＆綱啓永ら『教場』での印象に残っているシーンを聞かれた木村。生徒の号令で敬礼や起立、着席する場面を挙げた。本番の際に「あれ？