沖縄キャンプを打ち上げた阪神は27日、甲子園で練習を再開した。土のグラウンドへの対応が課題となっているディベイニーを始め、ルーカス、ラグズデール、モレッタの新外国人も初めての甲子園での練習となった。また町田、百崎、岡城、福島がこの日から合流。岩貞、梅野、糸原、木浪は尼崎SGLでの練習に移った。◇甲子園練習メンバー岩崎、伊原、大竹、伊藤将、高橋、才木、畠、及川、村上、ルーカス、ラグズデール、桐敷