大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却して得た現金約７億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁が、貿易会社役員（３９）（東京都渋谷区）ら中国籍の男女３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕したことがわかった。同庁は、３人が昨年３〜７月、買い取り業者から売却代金計約９５億円を詐取し、その大半を暗号資産に換えて資金洗浄していたとみている。他に再逮捕されたのは、会社役