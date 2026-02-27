「ひろしまブランドショップ TAU」(東京都中央区銀座)は2月27日から、週末限定で「オイスターバー」を開催する。「オイスターバー」オープングイベント○広島県産生牡蠣を楽しむイベント同店1階の「ひろしまCAFE」を会場に、広島県産の新鮮な生牡蠣などを提供する。開催期間は2026年2月27日〜3月1日および3月6日〜3月8日。時間は金曜日が17:00〜19:30まで、土日祝日は12:00〜19:30までとなる。○オープニングイベントにアンガール