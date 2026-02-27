◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着までに桜花賞の優先出走権）＝枠順確定出走馬１５頭の枠順が２月２７日、確定した。武豊騎手と新コンビを組む、母にオークス馬を持つ良血アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は７枠１２番から桜花賞切符取りに挑む。新潟２歳Ｓ２着、アルテミスＳ３着、阪神ＪＦ３着と実績最上位のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下