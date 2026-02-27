◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）枠順が２月２７日、決定した。一昨年のスプリターズＳ覇者で近２走の重賞で（２）（１）着と復活を遂げたルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、３枠５番に決まった。２３年のスプリンターズＳを制し、昨年に続く連覇を狙うママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は７枠１４番に決定。目下３連勝でオープンまで駆