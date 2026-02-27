インスタグラムで手洗いの様子を公開ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート中継の解説で、高木菜那さんが話題となった。高木さんとマネジャーは26日、共同でインスタグラムを更新。「遠征あるある」とし、現地ホテルでの日常を公開した。「遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！なので毎日手洗い洗濯をしていました」とつづって公開された動画。洗濯物を手洗いし