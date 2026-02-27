米連邦最高裁が国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税を無効と判断して以降、関税の払い戻しを要求する企業の訴訟が急増している。現在まで訴訟を提起した企業は少なくとも1800カ所と集計されたと、ウォールストリートジャーナル（WSJ）が25日（現地時間）報じた。WSJの分析によると、最高裁の判決以降だけでもフェデックスをはじめ数十の企業が払い戻し訴訟に追加で合流した。判決以前にもコストコ・ホールセール、グッドイヤ