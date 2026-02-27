中国北部・河北省のある観光地で、サルに黒い布を被せ、両腕を後ろに縛った状態で「射殺」する場面を演出した公演が公開されて批判が起きている。26日、香港星島日報などによると、河北省石家荘市のある観光地で行われたサルの公演映像が最近、オンライン上で拡散した。映像を見ると、黄色いベストを着たサルの頭に黒い布を被せ、両腕を後ろに縛って棒に固定した状態で膝をつかせている。周囲にいた多くの観光客はこれを見守ってい