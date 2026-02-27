北朝鮮が第9回労働党大会を記念して開催した閲兵式（軍事パレード）で、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の娘ジュエ氏が有力な後継者としての地位を誇示するような儀典の中で登場した。26日の北朝鮮国営メディアによると、ジュエ氏は前日に開かれた夜間の閲兵式に母・李雪主（イ・ソルジュ）氏とともに出席した。目を引いたのはジュエ氏の動線と服装だ。金正恩委員長と同じ革ジャケット姿で登場したジュエ氏は行事場所の階段