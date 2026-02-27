子育てをする母親などを地域で支えるための県の事業に、新たに那須町の動物園が協力することになり２６日、栃木県庁で協定の締結式が行われました。 県などは、県内に住む母親などが社会的に孤立することなく妊娠から出産、子育てまでの切れ目のない支援が受けられるようにするため「ようこそ赤ちゃん！支え愛事業」を行っています。 事業の推進に向けて福田富一知事と那須どうぶつ王国を運営する会社の鈴木和也社長が協定書を取